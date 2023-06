Manif des travailleurs d’Halo Steelrings: "La page n’est pas encore tournée…"

C’est sans doute un baptême du feu pour Wallonie Entreprendre, l’outil économique et financier de la Région wallonne lancé en janvier dernier. Vendredi matin, une cinquantaine de travailleurs de Halo Steelrings sont venus plaider leur cause devant le siège liégeois de cette grosse machine wallonne, qui fusionne la SRIW, la Sogepa et la Sowalfin.