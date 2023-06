Seraing : Des œufs de Pâques distribués au nom d'une ASBL à des fins privées publicitaires par l'échevine Laura Crapanzano ?

“Quand il s’agit de personnes, le point doit passer en huis clos”, est intervenue aussi vite la bourgmestre.

Lors de ce huis clos, il nous revient que pour le PTB, c’est un problème d’éthique qui se pose, à savoir “que la Ville donne un subside à une ASBL qui est administrée, entre autres, par une personne qui a été condamnée pour corruption”, comprenons ici Alain Mathot. Le collège a répondu qu’il n’était pas favorable à la double peine, et qu'aucun problème ne se pose dans la mesure où il n’est déjà plus président de l’ASBL.

Autre problème soulevé par le chef de groupe PTB, le fait que Laura Crapanzano, présidente de l’ASBL, a utilisé l’argent de celle-ci pour distribuer des œufs de Pâques en sachets auprès d’associations de pensionnés ainsi qu’une classe scolaire. Des sachets sur lesquels étaient mentionnés : “De la part de Laura Crapanzano Présidente de l’ASBL Prôner Seraing”. À cela, le collège a répondu que la pratique n’était pas illégale, l’échevine ayant le droit de faire la promotion de son ASBL. L'échevine a dit assumer cette opération décidée par l'ASBL et organisée sur fonds propres, la subvention de la Ville ne servant selon elle qu'à contribuer à l'organisation de Natura.

Une charte de gouvernance

Pour le MR, plus qu’une question de personne, il s’agit d’un problème global d’utilisation d’argent public à des fins privées publicitaires. Le conseiller MR Jonathan Stas avait déjà soulevé à plusieurs reprises en conseil communal le problème d’indication du titre et de la fonction, avec photo d’échevins, dans les bulletins communaux, ici un support public. “On l’a toujours fait” avait alors rétorqué le PS. S’il n’existe pour l’heure aucune règle au niveau des villes et communes, le MR a rappelé que la règle existe au niveau provincial, wallon et fédéral.

Pour Ecolo, “il y a un mélange des genres. La majorité socialiste s’octroie elle-même un subside pour une ASBL où on ne retrouve que des socialistes dans son conseil d’administration”.

MR, Ecolo et PTB se sont finalement abstenus sur le point. En conclusion du débat, le MR a proposé de mettre sur pied une charte de gouvernance de l’utilisation de l’argent public par les élus communaux. Le PTB a soutenu cette volonté de charte et demandé un avis juridique sur la pratique. Pour l’opposition, il est clairement venu le temps du changement.