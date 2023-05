Seraing prend des allures de Montmartre les 10 et 11 juin

Pour la 3e édition de Montmartre à Seraing, la Ville invite les citoyens, les 10 et 11 juin, à découvrir une multitude d’artistes locaux à travers une balade dans les différents quartiers de l’entité. Pour l’occasion, l’Académie des Beaux-Arts de Seraing, l’Académie communale de musique Amélie Dengis, le Château d’Ordange, la Bibliothèque de Jemeppe, le Théâtre de la Renaissance, le parc du Val SaintLambert, les Maisons Médicales, La Maison de la Laïcité, la Maison du Peuple et le centre culturel accueilleront les visiteurs curieux d’en savoir plus sur le patrimoine artistique de leur ville. Au total, plus de 100 artistes exposeront leurs œuvres.