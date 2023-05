La nouvelle piste d’athlétisme de Seraing est prête !

Le 13 mars dernier, la piste d’athlétisme de Seraing fermait ses couloirs au public pour subir une restauration complète. Samedi matin, la nouvelle piste a été inaugurée. Le chantier de 350 000 euros a permis la pose d’un tartan plus épais, de couleurs rouge et blanc. Les espaces dédiés au saut en longueur ainsi qu’au lancer de poids ont été réfectionnés. Les clôtures et les portes d’accès au site ont été remplacées afin de sécuriser davantage les lieux.