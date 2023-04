C’est désormais chose faite puisque la Ville de Seraing a reçu une demande de permis d’urbanisme pour la transformation de la surface commerciale en espace de divertissement.

Le projet est porté par Mehmet Deveci, propriétaire du Bowling Le Carré d’As à Liège, qui a racheté le site en août 2022.

Le chantier a déjà démarré et la démolition des éléments intérieurs déjà terminée. “On est en phase d’embellissement. On doit tout remettre à neuf, de l’électricité aux faux plafonds", explique le propriétaire. "On ne touche pas aux structures extérieures”. De nouveaux escaliers seront aménagés à la place des anciens vétustes, tandis qu’un ascenseur permettra l’accès PMR.

Un Carré d’As Seraing

Le projet prévoit la création d’un centre sportif et de loisirs dans un espace de 3000 m2 au total, comprenant vingt pistes de bowling, billard, laser game, jeux en réalité virtuelle ainsi qu’un parcours intérieur pour enfants de type “modules”.

”Il y aura aussi une vingtaine de machines de jeux d’arcade”, précise Mehmet Deveci.

Un espace brasserie-restaurant avec terrasse est également prévu pour sustenter les visiteurs.

”Il y aura aussi une salle de réception pour les entreprises pour réaliser leur team building ou pour les familles pour organiser les anniversaires”.

Le tout étant en intérieur, “aux horaires Horeca pour lequel nous avons de l’expérience, il n’y aura pas de tapage nocturne”, tient à rassurer le porteur de projet qui prévoit un investissement de plus de 2,5 millions d’euros.

Le site a par ailleurs l’avantage de bénéficier d’une centaine de places de parking.

Un accord de principe a déjà été passé avec la Ville de Seraing, favorable au projet. “C’est une bonne nouvelle pour les commerçants qui se réjouissent de l’arrivée d’une nouvelle activité sur le site depuis la fermeture du Delhaize. C’est une belle activité pour les familles qui permettra de redynamiser le quartier”, commente la bourgmestre Déborah Géradon. Le collège remettra sa décision en fin d’enquête publique, ouverte du 29 avril au 15 mai. Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du service de l’Urbanisme. Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal : par courrier ordinaire à l’adresse Ville de Seraing – place Communale 8 à 4100 Seraing ; ou par courrier électronique à f.bennardo@seraing.be

Le projet devrait ravir de nombreux Sérésiens et habitants des communes voisines dépourvues d’un tel centre sportif et loisirs. Si tout va bien, le bowling baptisé Carré d’As Seraing, ouvrira pour la fin d’année.