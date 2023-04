Et pour cause ! Sur 537 projets rentrés, issus de 29 pays différents, l’entreprise a remporté le prix de la catégorie “Bâtiment Public” à la cérémonie des Antalis Interior Design Awards. Au total, seulement 12 projets, dans 12 catégories différentes, ont été récompensés par ce prix, qui met en avant des projets de design d’intérieur créatifs et innovants.

Stephan Uhoda, à l'initiative du projet, était présent à Paris pour recevoir l'Award. ©#antalisdesignaward22

Une belle victoire pour l’entreprise sérésienne qui s’était chargée de la préparation et de la découpe des 20 000m² de vinyles, collés sur les vitrages de la gare des Guillemins depuis maintenant presque six mois.

Une “œuvre monumentale”

Pour rappel, l’œuvre “Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement” de Daniel Buren, réalisée à l’initiative de Stephan Uhoda, et en collaboration avec la SNCB, avait vu le jour le 15 octobre 2022.

Les vinyles collés sur les vitrages de la gare laissent passer les rayons du soleil pour permettre un jeu de lumière unique. ©Photo : J-L Deru - Daniel Buren, ADAGP, Paris

Ce travail minutieux de pose de vinyles avait également demandé le soutien technique des deux sociétés liégeoises, OCO Technical et Altura Access.

Une reconnaissance incroyable

Etienne Fraikin est ravi de ce prix qui, il l'espère, “convaincra d’autres voyageurs de venir profiter de l’œuvre” et de conclure : “Ce prix nous permet de faire rayonner la ville de Liège au-delà des frontières et donc de contribuer à l’image positive de notre Cité Ardente”.