Seraing : Il a incendié la voiture de son ex

Hanas a avoué la plupart des faits mis à sa charge. “On s’est rencontrés en 2017”, a indiqué le prévenu. “J’avais 19 ans, elle avait déjà 26 ans. Ça n’a jamais été avec elle. Mais j’étais attaché.”

Le couple a duré pendant environ un an et demi. La relation a été émaillée de disputes. La jeune femme s’est plainte d’avoir reçu des coups. “Je lui ai mis une gifle parce qu’elle me menaçait d’un couteau. On se disputait, elle est allée dans la cuisine chercher un couteau. Je lui ai arraché le couteau des mains et elle s’est blessée. Je ne l’ai jamais menacée.” Le 26 septembre 2019, Hanas s’est rendu devant le domicile de son ex et a bouté le feu au véhicule qui se trouvait devant la maison. “J’ai découvert qu'elle m’avait volé des allocations de handicapé. Je suis atteint d’une maladie orpheline. Elle a introduit une demande pour que je perçoive des allocations et elle a renseigné son numéro de compte. Je n’avais rien. Mes parents devaient me payer mes médicaments.”

Le feu a touché une façade

Lorsqu’il a découvert que l’intéressée conduisait un nouveau véhicule, son sang n’a fait qu’un tour. “J’avais consommé de l’alcool. Elle venait de s’acheter une voiture avec mon argent.” Le feu a occasionné des dommages à une porte d’entrée et à une vitre d’une façade d’un autre immeuble. Après ces faits, le suspect a été arrêté et mis en détention préventive. Me Mallants a souligné le jeune âge de son client, mais aussi les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. Il a notamment plaidé une peine de probation autonome. Le tribunal a suivi sa plaidoirie.