Très rapidement, une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place. Ils ont évacué l’occupant des lieux qui se trouvait au deuxième étage. Heureusement, il est indemne.

Une fois chose faite, ils ont lutté contre le sinistre et en sont venus à bout quelques heures plus tard. A l’heure actuelle, la cause du sinistre est encore inconnue. Tout juste sait-on qu’il a pris au niveau des étages.