Les Ateliers centraux, pour rappel, ce sont 4 hectares de halles industrielles, désaffectées depuis 2007, situées au cœur du quartier d’Ougrée. ArcelorMittal a progressivement cédé différents lots du site aux pouvoirs publics, tout en restant tenu à la dépollution et au désamiantage, désormais terminés. Aujourd’hui, la SPI gère la reconversion de deux lots (près de 2 ha au total) sur quatre au total de l’imposant site industriel. L’idée étant d’y accueillir de nouvelles activités économiques.

Fin janvier, la Spi était aux côtés de Déborah Géradon et du ministre de l’Économie Willy Borsus, pour annoncer la mise en vente des deux lots dont elle a la charge de réhabiliter. Il s’agit des deux anciennes halles industrielles que sont la Halle Ouest de 7921 m2 et la halle aux Locomotives de 11 627 m2, après avoir fait effectuer les travaux de sécurisation partielle des toitures, du gros œuvre, et intérieure pour la première, et la réfection des couvres-murs pour la seconde. Les marques d’intérêt étaient attendues pour le 31 mars.

Suite à l’appel à projets amenés à redynamiser le quartier, l’agence de développement territorial annonce ce vendredi avoir reçu 9 marques d’intérêt en tout d’investisseurs privés pour le rachat des sites, la moitié étant issue des échanges réalisés dans le cadre du Mipim. Les marques d’intérêt concernent des projets ayant trait dans deux champs d’activité distincts : “Le sport et loisirs, ou le culturel en lien avec l’activité événementielle ou cinéma”, dévoile le porte-parole de la Spi Pierre Castelain. Un projet de musée automobile en fait également partie. Deux champs d’activité qui étaient privilégiés par le ministre Borsus pour ce site.

Reste maintenant à ce que ces marques d’intérêt se finalisent par un dossier de candidature officiel à remettre à la Spi pour le 31 mai au plus tard. La Spi et la Foncière liégeoise analyseront ensuite les candidatures reçues. De là sera alors fixée une date à laquelle le jury, composé également de fonctionnaires délégués de la Région wallonne, se prononcera sur le candidat retenu, sans doute dans le courant de la fin d’année.