OM, la nouvelle salle de concerts liégeoise

Les amateurs de concerts y trouveront trois salles qui pourront accueillir 1700 (Trasenster), 500 (Louva) et 300 (Club) personnes. "Pour nous, ce sera un outil complémentaire au Reflektor où nous ne sommes pas toujours en mesure d’accueillir certains groupes de par la jauge disponible ou la production trop importante pour notre petite scène, confie Pierre Mulder, le coordinateur du Reflektor et de l’OM. Il nous arrive de délocaliser certains concerts au Forum mais en places assises, ou à la Caserne Fonck. À la différence de cette dernière, l’OM a l’avantage d’être une vraie salle de concert équipée en permanence avec une sonorisation dernier cri." Plus de 100 concerts y seront attendus par an. Et c’est le groupe Oootoko qui aura l’honneur d’inaugurer les lieux le 4 octobre. Suivront Selah Sue, Vitalic…

https ://omconcerts.be