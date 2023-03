Au vu de la situation, et considérant que deux magasins de la marque sont concernés sur le territoire de la Ville de Seraing, à savoir celui de Boncelles et des Biens Communaux, le collège communal dit s’inquiéter du sort du personnel. “En effet, plusieurs familles sérésiennes sont directement touchées par cette décision”.

La Ville soutient les travailleurs

Afin de marquer son soutien, le collège a décidé, lors sa séance de ce vendredi 17 mars, d’organiser une rencontre avec les syndicats dans le courant de la semaine prochaine. Une entrevue qui a pour objectif de renforcer la position de la Ville de Seraing – “qui se range bien évidemment du côté des travailleurs” – mais également de pouvoir déterminer “la meilleure manière pour le collège communal d’être le plus efficace possible dans ce combat”.

Une motion de soutien aux travailleurs sera présentée et votée au conseil communal de ce lundi 20 mars, introduite par les représentants de chaque parti.

”Considérant que plus d’une centaine de familles sur la commune, dont des membres travaillent chez Delhaize, sont impactées par cette annonce”, peut-on notamment lire. “Considérant que les travailleurs ont besoin de soutien ; Le conseil communal, décide, de soutenir les travailleurs et les organisations syndicales de Delhaize en lutte contre la décision de la direction de la multinationale ; demander à la direction du groupe de revenir sur sa décision ; et transmettre cette motion à la direction du groupe”.