Le projet avait alors reçu une pétition de 300 signatures et plusieurs réclamations de riverains émettant des craintes en termes de mobilité, d’écoulement des eaux, de détérioration de leur cadre de vie et d’environnement.

Le conseil communal avait alors refusé en date du 2 décembre à la société Thomas&Piron l’ouverture de voirie rue du Presbytère, fermant ainsi la voie au projet.

Mais la société n’en est pas restée là puisqu’elle a introduit un recours auprès de la Région wallonne contre la délibération du conseil communal relative à l’ouverture de voirie en vue de construire les 28 maisons d’habitation, au cœur du village.

Une démarche gagnante puisque la région wallonne a donné le 1er février dernier un avis favorable au recours introduit par la société, accordant dès lors l’ouverture de voirie pour la construction desdits logements. La création de la voirie a ainsi été octroyée par la Direction Juridique des Recours et du contentieux.

En recours

Apprenant cette information, l’opposition PTB et Ecolo ont demandé en séance de ce lundi soir que le conseil communal charge le collège d’introduire un recours contre cette décision “afin de faire respecter la volonté de la Ville”, a précisé Paul Ancion.

Pour le PTB, “cette zone de prairies doit absolument être préservée de constructions pour maintenir la biodiversité, et éviter une urbanisation non contrôlée de Boncelles”. Et de considérer que les autorités communales doivent être les garantes de cette protection environnementale.

Une demande rencontrée par le collège puisque celui-ci a décidé de déposer un recours au Conseil d’État, et ce il y a plusieurs jours déjà, dès réception de l’avis, a expliqué l’échevine Déborah Géradon. “Au niveau des procédures, des éléments permettent d’aller en recours contre le permis de voirie accordé par le ministre Borsus”. La Ville confirme ainsi sa décision contre le projet immobilier de Thomas&Piron. “Un dossier dans le cœur de Boncelles où existe déjà une forte pression immobilière, qui ne respecte pas la directive de 800 m2 par habitation, et va accroître les problèmes de mobilité”.

Le conseil communal du 20 mars devra encore valider cette décision du collège pour que l’introduction du recours soit effective.