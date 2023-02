Pose de la liaison souterraine d’Elia à Seraing : le PTB demande le blindage des câbles à proximité des habitations

Rappelons que Luminus a reçu son permis pour la construction d’une deuxième centrale électrique de type Turbine-Gaz-Vapeur (TGV), d’une puissance totale d’environ 870 MW. Cette nouvelle unité de production sera érigée juste à côté de la centrale existante dans le Parc d’activité du Val à Seraing. Ce permis ne fait pas le bonheur du collectif des Sérésiens qui avait introduit un recours contre son obtention.

Pour alimenter cette nouvelle infrastructure, de l’électricité sera nécessaire. Un surplus de 220 000 volts que seul Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension en Belgique, peut acheminer en construisant une liaison souterraine permettant de connecter la future centrale à son réseau via le poste électrique de Rimière. Le tracé d’un peu plus de 10 km prévoit un passage souterrain de 6,2 km par Seraing, 3,3 km sur le territoire de Neupré et 400 m sur celui de Flémalle. Il emprunte 80 % de route et 20 % de chemins boisés.

Double crainte

Pour le conseiller communal PTB Damien Robert, les craintes sont doubles. “À plusieurs endroits, les câbles de 220 000 volts vont passer à proximité d’habitations. Des dizaines d’habitations sont concernées avenue de l’Europe, derrière la rue de la Poignée d’Or, au bout de la rue des marteleurs et de la rue de Villencourt. Les câbles vont également passer non loin de l’Athénée Royal Air Pur. Or, le champ magnétique pourrait, selon des études scientifiques reconnues, avoir des répercussions néfastes pour la santé ; cancers, leucémie chez l’enfant…”, avertit-il. Pour limiter les risques, le conseiller PTB va demander à la Ville lors de la séance du conseil communal de ce lundi soir de requérir auprès d’Elia un blindage des câbles à proximité des habitations.

Autre élément qui inquiète, “les câbles vont aussi passer en zone Natura 2000, dans la forêt du val St Lambert. Le principe du classement Natura 2000 garantit normalement la protection de la forêt. Or, dans ce tronçon, les câbles seront enfouis par forage guidé à une distance de 5 et 11 mètres en sous-sol, et vont dégager une chaleur de 50 à 60 degrés”, note le conseiller PTB. “L’impact des câbles enterrés à 5 mètres de profondeur sera évident et néfaste pour la forêt et la rhizosphère. Car contrairement à ce qu’essaie de faire croire Elia, les racines des hêtres et des chênes peuvent atteindre plusieurs mètres de profondeur. Et la chaleur dégagée va détruire le système racinaire”.

En conclusion, “nous demandons au collège de se positionner pour qu’Elia réintroduise un nouveau permis qui garantisse un forage à 11 mètres et 16 mètres du sol, afin de préserver la nature”.