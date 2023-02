Pose de la liaison souterraine reliant la future centrale TGV de Seraing au poste électrique Elia de Rimière : travaux préparatoires

État des lieux du chantier

Démarré en novembre 2022, le chantier d’Elia se poursuit depuis le poste Elia de Rimière en direction de Seraing. Malgré les conditions météorologiques peu favorables (périodes de précipitations suivies de périodes de grand froid), les travaux se déroulent jusqu’à présent selon le planning annoncé.

Grâce à la bonne collaboration entre les différentes entreprises impliquées dans la réalisation des travaux, à la fin du mois de janvier, les installations électriques ont été posées avec succès sur le premier tronçon du tracé (entre le poste de Rimière et la jonction 8, avant le carrefour Chêne Madame).

L’étape suivante consistera en la pose des câbles sur le second tronçon, qui pourra ensuite être relié au premier. Après cette étape, la Route du Condroz pourra être remise en état. Ceci devrait avoir lieu à la mi-mai selon le planning prévisionnel.

Travaux préparatoires à Seraing

Afin de respecter les obligations émanant du permis délivré à Elia et de la législation en vigueur sur la conservation de la nature, l’abattage des arbres nécessaire dans le cadre du chantier d’Elia se fera ces 7 et 8 février, en dehors de la période de nidification des oiseaux. Les zones concernées ont été minutieusement inspectées lors de multiples visites de terrain en présence de différents interlocuteurs tels que le Département de la Nature et des Forêts (DNF) , des représentants de la Ville de Seraing, des riverains, d’Elia et d’une écologue externe, mandatée par Elia pour veiller à la bonne exécution des travaux. Ainsi, ces visites ont permis de localiser précisément la végétation à préserver et à clairement baliser les zones de travail. Des aménagements en faveur de la biodiversité dans les zones concernées seront mis en œuvre à la fin des travaux d’Elia.

Concertation locale

Après l’intervention d’Elia à Seraing, le chantier reprendra son cours à Neupré pour suivre la trajectoire annoncée. Durant toutes les phases du chantier, une concertation locale se fait tronçon par tronçon avec les autorités communales et la police locale. Les plans mobilités mis en place afin de proposer des alternatives de circulation aux usagers de la route tiennent compte tant de l’impact du chantier d’Elia que des chantiers des autres entreprises en cours et/ou à venir. Ils sont mis à jour régulièrement sur la carte interactive du suivi du chantier mise en ligne par Elia pour les riverains.

Afin d’informer les riverains sur le projet ainsi que sur l’état d’avancement du chantier, divers outils de communication ont été développés par Elia. Ainsi, une page web dédiée au projet est disponible. Les riverains peuvent également s’inscrire à la newsletter du projet afin de suivre son actualité. Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des communications ponctuelles sous forme de toute-boîte sont également prévues. Une carte interactive disponible sous le lien suivant permet de suivre l’évolution du chantier et d’en savoir plus sur les techniques utilisées.

Enfin, il est possible de contacter les équipes d’Elia via le numéro vert 0800/18 002 ou via l’adresse email riverains@elia.be.