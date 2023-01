Le salon Jobs Jeunes de Seraing de retour le 4 février

Le concept reste identique à l’année dernière : il s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux jeunes demandeurs d’emploi.

Pour rappel, ce salon a pour objectif de créer un lien direct entre les demandeurs d’emploi et les employeurs partenaires présents sur le site. Les premiers peuvent facilement postuler et trouver un travail tandis que les seconds peuvent plus facilement recruter de nouveaux employés. “Un concept qui a clairement fait ses preuves ces dernières années et qui a déjà su rassembler de nombreux acteurs : entreprises, agences d’intérim et jeunes gens confondus”, se réjouit la Ville de Seraing.

Cette année encore, de nombreuses enseignes seront présentes comme TUI, Ikea, Carrefour Boncelles, Mc DonaldJemeppe et Ans, Delhaize Seraing, XLG, Point chaud, la Ville de Seraing avec son service des Sports (animateur sportif) et son service extrascolaire (animateur), Protection Unit, la Police et la Défense.

En parallèle à ces nombreuses entreprises, les agences d’intérim seront également de la partie avec la présence confirmée de Daoust Intérim et pour la première fois de Tempo Team et LEM. Chaque futur participant est invité à se rendre sur le site de l’école sérésienne le jour J en possession de son CV ou à demander de l’aide préalable auprès de la Mda “l’info des Jeunes”, dont le local se trouve au numéro 15 de la rue Brialmont à Seraing, pour le réaliser. À noter qu’un espace dédié à la rédaction des CV sera aménagé à l’école Polytechnique de Seraing le 4 février.