La direction d’Arjemo demande la mise en PRJ de l’entreprise

Cette procédure, en général, vise à mettre l’entreprise qui l’introduit, à l’abri de ses créanciers, le temps de s’organiser pour trouver une solution en termes de réorganisation ou de nouveaux investisseurs. Ici, il est question de désigner un mandataire de justice et trouver un acquéreur en vue de transférer les activités et de garantir une reprise partielle voire totale des activités et du personnel.

Créée en 2014, à la suite de l’externalisation des activités de logistique d’ArcelorMittal, externalisation liée à la fermeture de la phase à chaud, cette société de services en matière d’expédition et d’emballage, est détenue à 50 % par Wallonie Entreprendre (ex-Sogepa) et 50 % par ArcelorMittal. Elle a plusieurs sièges à Ramet, Flémalle, Tilleur, mais aussi Marchin.

Elle a deux clients : ArcelorMittal Belgium et Liberty Steel, elle-même… en PRJ et dont la vente ne fait plus guère de doute.

Par ricochet, l’arrêt des activités de Liberty a plongé Arjemo dans de grosses difficultés financières. Du bois de rallonge a d’ailleurs été consenti par les deux actionnaires, sans grands succès pour l’instant.

“Cette demande de mise en PRJ n’est pas le résultat d’une négociation, c’est une décision unilatérale de la direction. Par conséquent, les organisations syndicales ont exigé de cette direction qu’elle en informe, elle-même, les travailleurs”, tient à préciser René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC METEA.

Une assemblée générale aura donc lieu ce mardi sur le site de Ramet.

Arjemo occupe actuellement quelque 160 travailleurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 15 millions d’euros..