Des photos de Sérésiens et Sérésiennes confinés exposées à Pékin

Des ateliers d’écriture ont été organisés au départ de leurs photos à la bibliothèque du Jardin Perdu à Seraing, en collaboration avec le Cal Liège. Des citoyens ont ainsi posé des mots sur ces images puis l’ensemble a donné lieu à une exposition. Une exposition qui a séduit la Maison de la francophonie d’Ottawa, au Canada ! Et c’est ainsi que la vie confinée de ces habitants y sera exposée.

En visite à Ottawa

Pour le plus grand plaisir des deux jeunes photographes, l’exposition ne s’arrête pas en si bon chemin… En effet, après Ottawa, un intérêt a également été manifesté du côté de Dakar, au Sénégal, et Lubumbashi, en République démocratique du Congo ! Les deux photographes, Clémence et Noah Bernard, sont même conviés à Ottawa pour y parler de leur travail.

Une exposition qui semble plaire tant la spontanéité des personnes photographiées, selon les dires, transparaît de ces clichés…

Désormais, c’est dans la capitale chinoise, à Pékin, que l’on souhaite accueillir l’exposition courant 2023 !

D’autres contacts sont également en cours au Japon, en Allemagne et à Cuba… On ne peut que féliciter ces deux jeunes Liégeois et leur souhaiter plein succès dans cette aventure !

Seraing durant le confinement. ©Clémence/Noah Bernard

