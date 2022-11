Cristal Park: les terrains pourront être récupérés!

Les avocats ont ensuite pris la parole. S'il est un fait que la demande de prolongation ne tient plus devant le tribunal sans l'apport d'actionnaire, ils se sont néanmoins montrés rassurants. Ainsi, comme l'a indiqué maître Ramquet, le tribunal ne prononcera pas, lundi prochain, la faillite des sociétés mais constatera que le sursis est arrivé à échéance et qu'il n'y a pas lieu de l’étendre vu "la fuite" de M. Eckelmans. Ensuite, a-t-il précisé, les entités se réuniront et mandat sera donné à leurs avocats en vue d'organiser la faillite et ce, dans un délai d'un mois.

Autrement dit, le projet public-privé, tel que développé dès le départ, est mort! C'est ce qu'a déclaré maître Gilissen, assurant qu'il ne faut pas "pleurer à la mort de ce projet" sachant qu'ils ont eu affaire à "un partenaire d’une extrême mauvaise foi" qui "jusqu’au dernier moment, a tenté d'obtenir le retrait de décisions prises en conseil d'administration"...

1 million m2

"On ne vous vend pas des vessies pour des lanternes mais le scénario catastrophe tel que vendu n’aura pas lieu mais il est vrai que ce ne sera pas facile", a répondu maître Gilissen aux réactions et questions des groupes de l'opposition.

Aussi, selon les avocats, le château du Val Saint-Lambert est sauvegardé sachant que le bail emphytéotique qui lie à Immoval va s’éteindre avec la faillite, les terrains (il est question de 1 million m2) peuvent être récupérés "si on s’y prend bien" et certaines conventions n'auront plus de raison d'être du fait de la faillite.

Alors, ce n'est pas un "cocorico" que les avocats ont poussé, comme ils l'ont exprimé, mais un "ouf". Et d'affirmer que la Ville de Seraing ne sera pas tenue par des dettes des sociétés concernées!