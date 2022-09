Ces balades pourront s’effectuer tant à pied qu’à vélo ou en trottinette. Petite restauration, food truck, bar à Spritz, carrousel, bar à glace sont également au programme de cette journée.

Concernant les balades à vélo et à pied, elles seront balisées et seront à réaliser librement. Départ entre 10 heures et 10h30. A noter que la distance à parcourir est de 20 km pour la balade à vélo (port du casque obligatoire) et 5 km pour la balade à pied.

"En ce qui concerne la balade en trottinette, celle-ci se fera à l’aide d’un guide et se déroulera en deux phases. En effet, il y aura deux départs distincts, le premier à 10 h 15 et le second à 11 h 15. Chaque parcours durera une heure et ne pourra être réalisé qu’avec un nombre limité de participants, soit seulement 10 personnes par groupe", précise-t-on à la ville de Seraing.

Dès lors, il est obligatoire de s’inscrire pour la balade en trottinette auprès du service de la mobilité au 04/330 87 84. Seules des personnes âgées de minimum 16 ans seront acceptées. Les inscriptions seront clôturées ce vendredi à midi.

Les participants recevront un billet de tombola qui leur permettra peut-être de remporter une trottinette électrique. Le tirage au sort aura lieu entre 14 h et 15 h.