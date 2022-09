Liège: un juge d’instruction désigné dans le dossier Cristal Park

Mais suite à la plainte pénale de la Ville de Seraing avec constitution de partie civile, déposée début août, c’est désormais le juge d’instruction financier Philippe Richard qui reprend les rênes de l’enquête. Les préventions retenues dans la plainte concernent des faits de "détournement, escroquerie, faux et usage de faux, et abus de biens sociaux", confirme Catherine Collignon, magistrate et porte-parole du parquet. La plainte, déposée par Me Jean-Louis Gilissen, conseil de la Ville de Seraing, vise personnellement Pierre Grivegnée et "X".

La balle est actuellement dans le camp du parquet. Soit le ministère public s’implique, car il estime que l’intérêt général est lésé, et il prend en charge l’intégralité des frais générés par l’instruction judiciaire. Soit il ne s’engage pas et tous les frais engendrés par l’enquête reviendront à la charge de la partie civile, à savoir la Ville de Seraing.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d’autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d’autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.