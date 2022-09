De l’argent perdu à Seraing?

Au lieu de cela, à l’une ou l’autre exception près, les conseillers de l’opposition ont reçu de la part du collège un semblant de réponse qui n’était finalement que la répétition de faits énoncés dans la question…, voire pas du tout de réponse, renvoyant le conseiller à une réponse écrite qu’on promettait de faire suivre ou à une prochaine séance du conseil…

Au-delà de l’opposition, pour entendre toutes ces fameuses réponses, on retrouvait quelques agents de la Ville et deux courageux journalistes qui ont fini par quitter les lieux, plusieurs heures plus tard, avec ce désagréable p’tit goût de trop peu... Peu de public (et c’est bien dommage) pour assister à cette mauvaise pièce jouée par un collège qui s’illustre de plus en plus par son absence de collégialité !

Aides sous-utilisées

Parmi les interpellations, prenons celle de Damien Robert (PTB) faisant état des difficultés financières qui touchent une partie de la population sérésienne et qui risquent de ne pas s’améliorer au regard de l’explosion des tarifs de l’électricité et du gaz… Et d’épingler ce fonds Covid et ce fonds énergie mis à la disposition des communes pour aider les citoyens et qui, selon lui, ont été sous-utilisés… Il a ainsi avancé que seuls 25 % du fonds Covid (1 766 000 €) ont été utilisés…

"Cette somme va donc retourner au fédéral et ne va pas profiter aux personnes auxquelles elle était destinée", a-t-il déploré.

De même, selon les chiffres émanant du CPAS qu’il a communiqués, seuls 529 862 € sur 760 222 € du fonds énergie ont été distribués… Des fonds désormais clôturés.

Une situation que ne comprend pas Damien Robert, au regard des difficultés exprimées par la population, sachant que, selon "une étude du Service Public Fédéral de lutte contre la pauvreté, 62 % de la somme globale a été dépensée en moyenne dans les communes"…

Confirmant les chiffres, Eric Vanbrabant, président du CPAS, n’avait pas vraiment d’explication à apporter et a indiqué que l’octroi d’un subside dépendait de critères stricts. Et de laisser entendre que d’autres communes pourraient être amenées à rembourser si ces critères n’ont pas été respectés…

"Les gens n’avaient qu’à demander, je ne peux pas inventer des dossiers, avez-vous dit. Je pense plutôt qu’on s’est volontairement abstenu de communiquer vers la population", a lancé Damien Robert.