Fatal Bazooka aux fêtes de Wallonie à Seraing

Pour ceux et celles qui ne verraient pas de quoi on parle, Fatal Bazooka est le nom d'un projet musical humoristique né, au début des années 2000, autour du comédien Michaël Youn. Dans ses délires, il était accompagné par Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. Parmi les titres les plus connus, on peut citer "Fous ta cagoule", "Ce matin va être une pure soirée" ou encore "Parle à ma main". Rendez-vous le samedi 3 septembre, dès 22 h, pour ré(entendre) ces morceaux qui ont assurément marqué.

Citons aussi Raphaël Rufo, Kei, You Peace, The Spunyboys, The Planes, Melting-Potes, Minor-Minor, Hong Kong Star, Creedence Traveling Band, C.Calo ou encore Regina Queen. Les Gauff’ s'y produiront également le dimanche.

Le samedi, après Fatal Bazooka, un feu d’artifice sera tiré vers 23 h 30.

Divers stands occuperont à nouveau l'esplanade et proposeront de quoi se restaurer et se rafraîchir le gosier.

Accès gratuit.