C’est ainsi que des espaces de jeux et de détente ont été mis à la disposition de la population au sein de différents quartiers: Boncelles, Morchamps, Marêts, Roselières (Jemeppe) et Ougrée haut (rue du Bois Saint-Jean, Sart-Tilman). Des aménagements qui s’inscrivent dans le cadre du Master Park, qui vise à faire en sorte que chacun et chacune, quel que soit le quartier où il/elle habite, puisse " disposer d’un espace vert qualitatif et attractif, situé à moins de dix minutes de marche de son habitation".

L’inventaire des espaces publics ayant été réalisé a permis d’identifier 16 espaces verts à rénover ou à créer, et ce, sur plusieurs années. Des espaces que l’on veut multigénérationnels et attractifs!

"Dans ces parcs, ce sont principalement des modules de jeux qui ont été installés. Dans le parc des Marêts, c’est toujours en cours car on y aménage un parkour parc (NdlR: sport urbain consistant à franchir, sauter, grimper, se balancer sur du mobilier) et à Morchamps, où il y a aussi un petit terrain pour jouer football et basket, on finalise la zone de street workout (NdlR: pratique consistant à utiliser l’environnement extérieur pour réaliser des exercices physiques au poids du corps)", précise-t-on à la ville de Seraing.

C’est désormais au tour du parc Guy Mathot d’être réaménagé tandis qu’une nouvelle zone sera créée à Jemeppe (rue Blum). Le chantier doit débuter le 8 août, à Jemeppe, et dans le parc Guy Mathot, le 5 septembre.

"Dans le parc Blum sont prévus une zone de jeux pour les 6-12 ans avec pyramide de cordes, pont en bois…; une zone pour les 3-6 ans avec toboggan, balançoire et petits modules à ressorts; une zone sportive pour la pratique du skateboard, roller ou basket; des modules de fitness ainsi qu’un parcours d’obstacles. Dans le parc Mathot, il y aura une zone de jeux pour les 3-6 ans; une zone pour BMX; un terrain multisports ainsi qu’une petite piste d’athlétisme", explique-t-on à la ville de Seraing, où l’on rassure quant au maintien de l’étang.

Suivront le square du 8 mai et le parc du Sart-Tilman, où seront installés des modules davantage adressés aux plus jeunes enfants.

La Ville précise qu’une étude a été lancée pour le parc du Petit Mont (Chatqueue), la place de la Chatqueue et le parc du Pairay. Une consultation sera menée auprès des habitants de ces quartiers afin de connaître leurs souhaits.