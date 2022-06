Les cantines des crèches de Seraing labellisées "Cantines Durables"

Il y a un an, en effet, le service de la Petite enfance de la ville de Seraing décidait de s'inscrire dans une démarche d'alimentation durable en se tournant vers des produits de qualité et bio. "En collaboration avec le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye, à la base de la création des menus directement livrés, des repas sains, mettant l’accent sur les produits locaux; de saison; équitables; respectueux de l’environnement et des animaux et/ou les circuits courts, sont servis aux enfants fréquentant les cinq crèches sérésiennes", souligne-t-on à la ville de Seraing.

Ce label, délivré pour 3 ans, peut être renouvelé avec ou sans changement de niveau. La Ville entend poursuivre les efforts en ce sens, à travers les divers intervenants.

"Les réflexions menées dans le cadre de cette labellisation ont, par ailleurs, des répercussions dès à présent sur l’ensemble des repas confectionnés quotidiennement par le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye. Actuellement, et dans les années à venir, les enfants continueront donc à bénéficier de potages préparés avec des produits bio et surgelés, le poisson proviendra toujours d’une pêche durable et équitable, les repas seront donnés dans des contenants en cellulose de maïs (avantage le recyclage), les déchets seront pesés pour éviter le gaspillage alimentaire, l’eau du robinet sera proposée aux enfants (les plus âgés) et les menus continueront d’être élaborés en fonction du légume et du fruit mis à l’honneur durant le mois".