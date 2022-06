"La victime, un ouvrier âgé de 25 ans, était occupé à retirer un système de ventilation pour installer une climatisation sur une habitation privée. Pour ce faire, il est monté sur une échelle pour atteindre le toit. Il a malheureusement chuté. Lorsque les secours ont pris en charge la victime, ses jours étaient en danger. À l’heure actuelle, son état est stable. Il est en salle d’opération".

La Zone de police Seraing/Neupré a avisé l’auditeur du travail de garde de la survenance de l’accident. Celui-ci est descendu sur place, accompagné d’un inspecteur du Contrôle du Bien-Être, chargé d’analyser la situation, en termes de santé et de sécurité au travail.

"L’objectif de cette descente sur les lieux est de tenter de comprendre les circonstances exactes de l’accident et de déterminer si une infraction a été commise. L’inspecteur du Contrôle du Bien-Être a rédigé une injonction. Le chantier est ainsi mis à l’arrêt et l’entreprise doit se confirmer aux mesures prescrites par cet inspecteur, avant de pouvoir reprendre les travaux. Rappelons que l’objectif de l’Auditorat du travail en matière d’accident du travail, est notamment de veiller à ce que cet accident ne se produise plus".

Les éventuelles infractions sont passibles d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou d’une amende de 4.800€ à 48.000€.