Ougrée: Elles lui font miroiter une sympathique soirée

Le 26 avril 2020, Vanessa a notamment été hébergée chez une dame à Liège parce qu'elle devait se rendre à l’hôpital le lendemain. Lorsque l’habitante des lieux s’est réveillée, elle a découvert que Vanessa avait disparu en emportant un IPad, des lunettes, des cartes de banque et une farde de cigarettes. La dame a ensuite constaté des retraits pour une somme totale de 1 724, 86 euros sur ses comptes.

Le 21 novembre 2020, c’est un homme qui a eu la mauvaise idée d’accueillir Vanessa et son amie à son domicile. Le lendemain, le GSM de l’habitant, ses clés de voiture et sa voiture avaient disparu! Le 1er mai 2021, c’est un autre ami qui pensait passer une agréable soirée qui en a été pour ses frais. En effet, il s’est rendu à Ougrée avec une bouteille de vin dans le but de passer une sympathique soirée avec les deux jeunes filles. Au cours de la soirée, les trois personnes ont décidé de se rendre au domicile de l’homme. Pendant le trajet, il a prêté son GSM à Coralie à qui il venait de prêter cinquante euros en liquide. Elle était censée lui reverser la somme qu'elle venait de lui emprunter en liquide. Arrivé chez lui, l’habitant a “sombré dans un profond sommeil.”

Au réveil, il se sentait nauséeux et avait un important mal de tête. Il a aussi découvert que ses deux visiteuses avaient disparu en emportant son ordinateur portable, son GSM, ses cartes de banque, de l'argent liquide et une arme… Les deux suspectes n’ont répondu à aucune convocations de police. Elles ne se se sont pas non plus présentées devant le tribunal pour s’expliquer. Elles ont donc été condamnées par défaut.