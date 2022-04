Cristal Park: création d’une commission

Suite et, à coup sûr, pas fin dans la saga Cristal Park… Ce lundi soir, conformément à l’engagement pris à travers la motion votée lors du conseil communal extraordinaire du 2 avril dernier, les élus sérésiens ont voté en faveur de la création d’une commission dédiée au développement de ce projet de reconversion du site des cristalleries du Val Saint-Lambert. Dossier dont on entend parler depuis de nombreuses années, sans voir le moindre projet sortir de terre, et qui, comme on l’a appris il y a peu, fait l’objet d’une information judiciaire pour corruption!