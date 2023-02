Saint-Nicolas : Il se fait tirer dessus au fusil à pompe !

L’homme s’est fait tirer dessus avec un fusil à pompe ! Il s’en est miraculeusement sorti… Selon les enquêteurs, Quentin Habrant, un jeune homme particulièrement bien connu de la justice malgré son très jeune âge, serait le commanditaire des faits. Après cette tentative d’assassinat, les suspects auraient commis des braquages dans le but de réunir de l’argent pour entamer une cavale à l’étranger. C’est ainsi que le 2 janvier suivant, ils auraient braqué l’agence Orange de Boncelles. Les auteurs, au nombre de trois, étaient porteurs d’un fusil à pompe. Ils ont dérobé des GSM et des accessoires. Le lendemain, ils se sont attaqués à l’agence Ladbrokes, à Huy.

Course-poursuite

Peu avant 18 heures, trois hommes encagoulés et armés ont fait irruption dans l’agence de paris sportifs, située rue Saint-Pierre. Ils ont forcé un client à se coucher au sol et se sont fait remettre de l’argent liquide. Mais le 4 janvier, la police a eu son attention attirée par le véhicule dans lequel se trouvaient les trois suspects. Ces derniers ont entamé une impressionnante course-poursuite avant de se faire arrêter par les services de police. Quentin Habrant est particulièrement bien connu de la justice. Il a déjà été condamné pour avoir commis des braquages et avait brisé son bracelet électronique alors qu’il était sous surveillance. Il a comparu mardi devant la cour d’appel où il doit répondre d’avoir commis des braquages et des cambriolages. “Mon client dément toute intervention dans les faits”, a déclaré Me Alexandre de Fabribeckers qui défend les intérêts du suspect.