Liège: un coup de couteau dans le ventre d’un autre homme!

Le jour des faits, lorsqu’il a aperçu la dame en compagnie de cet homme, il s’est directement montré menaçant et agressif. L’homme a tenté de calmer Cuma Ilkaya en lui parlant. Mais ce dernier a sorti une bombe lacrymogène et l’a flashé. La victime s’est défendue en donnant des coups de pied. L’agresseur a sorti un couteau et poignardé l’homme au niveau de l’abdomen. Il s’est ensuite dirigé vers son ancienne compagne, mais comme il a compris qu’elle était en ligne avec les services de police, il a pris la fuite.

La victime a eu l’estomac perforé. Elle a déclaré qu’elle pensait qu'elle serait la prochaine victime de l'intéressé, qu'il est complètement fou. Le coup a entraîné une lésion sévère à l'estomac de la victime. Ses jours étaient en danger. L’homme a dû être admis aux urgences au bloc opératoire de chirurgie abdominale. "La partie du corps qui a été visée est manifestement une zone vitale”, a relevé la cour d’appel. Cuma Ilkaya a démenti avoir eu une intention homicide, mais les magistrats on retenu l’arme utilisée, la force déployée et l’endroit du corps visé par l’intéressé pour en déduire qu’il avait bien été animé d’une intention homicide.