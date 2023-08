Tensions à Oupeye: le match du Standard interdit par la Province de Liège

Cette décision a été prise eu égard aux événements qui se sont déroulés depuis le 18 août sur le territoire des communes voisines de Oupeye et de Herstal et parallèlement à l’ordonnance de police prise par le bourgmestre de Oupeye jusqu’au 28 août, interdisant les rassemblements de plus 4 personnes sur son territoire.

L’arrêté de police du Gouverneur f.f. s’appuie sur deux rapports émanant de la zone de Police locale de la Basse-Meuse et de la Police fédérale de Liège comprenant une analyse de risques basée notamment sur différents signaux négatifs en provenance des réseaux sociaux.

”Il est nécessaire de conserver en tout temps une capacité policière suffisante pour pouvoir réagir le cas échéant”, explique la Province de Liège. “Les effectifs policiers qui seraient affectés pour que ce match de football de la Challenger Pro League se joue en toute sécurité, le seraient au détriment du maintien de l’ordre et de la tranquillité publics sur un territoire plus large”, conclut le Gouverneur f.f.