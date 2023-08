Oupeye : les deux policiers impliqués dans la mort de Domenico D’Atria désormais placés sous haute protection

Comme l’ont constaté les forces de l’ordre, plusieurs internautes ont ainsi décidé de mener une chasse à l’homme afin de découvrir l’identité des deux policiers impliqués dans le drame. Des photos et des noms circulent même déjà sur la toile.

Face à ces agissements, il a donc été décidé que les deux agents qui ont contrôlé Domenico D’Atria – et qui sont actuellement en arrêt maladie – soient placés sous haute protection, peut-on lire dans “La Meuse” de ce jeudi.

“La population doit comprendre qu’on s’engage dans la police pour la protéger et pas pour s’en prendre à elle”, explique la police de la Basse-Meuse dans le quotidien liégeois.

Par ailleurs, dans un communiqué, la justice a rappelé son intransigeance envers ceux qui s’en prendraient encore aux forces de l’ordre. “Le parquet (de Liège, NDLR) ne peut accepter qu’il y soit répondu par une violence accrue, en particulier contre ceux qui sont en première ligne pour garantir notre sécurité et l’ordre public. À ce jour, un grand nombre de procès-verbaux ont été rédigés, attestant de la nature sérieuse et inquiétante de ces agressions. Plusieurs suspects ont été identifiés : certains d’entre eux ont été privés de liberté et ont été déférés pour répondre de leurs actes. Le parquet précise que chaque acte de violence, d‘agression ou de dégradation, une fois établi, recevra une réponse pénale adaptée. Il précise aussi que la simple incitation à l’émeute est une infraction punissable."