Domenico tué d'une balle dans la tête alors qu’il roulait sur un policier avec son quad à Oupeye: voici ce que l'on sait

Ainsi, selon les divers témoignages, deux policiers qui patrouillaient en combi ont entrepris le contrôle d’un homme circulant en quad. À leur estime, l’homme roulait dangereusement et ils ont donc voulu le ramener à plus de prudence. Rue du Roi Albert, les deux représentants des forces de l’ordre ont demandé au conducteur, Domenico D’Atria (31 ans), de s’arrêter.

“Il a foncé sur un des policiers et l’a renversé"

”Mais, pour une raison encore inconnue, le conducteur n’a pas obtempéré”, explique le procureur de division au parquet de Liège, Damien Leboutte. Pire: l’homme aurait même accéléré, faisant une sorte de “wheeling”, levant les deux roues avant de son quad. “Il a foncé sur un des policiers et l’a renversé. Le policier est alors tombé au sol et s’est retrouvé sous les roues du quad, alors que le conducteur continuait à mettre les gaz.”

"Une balle s’est logée dans la porte d’une maison et l’autre a atteint le conducteur au niveau latéral de la tête"

C’est à ce moment que le second agent de police, un jeune homme de 25 ans, a ouvert le feu pour secourir son collègue. “Il a tiré à deux reprises. Une balle s’est logée dans la porte d’une maison et l’autre a atteint le conducteur au niveau latéral de la tête, elle a traversé le casque pour blesser mortellement le pilote”. Ce dernier s’est effondré au sol, le quad continuant quelques mètres pour percuter une remorque.

L’alerte a immédiatement été donnée, mais il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour Domenico, dont le décès a été constaté sur place.

Le Comité P, la police des polices, a été saisi

Vu la gravité des faits mettant en cause un policier, le Comité P, la police des polices, a été prévenu et ce sont des enquêteurs de ce service qui mèneront l’enquête.

Mais les faits qui venaient de se jouer ont très vite été ébruités et amplifiés. Ainsi selon plusieurs “témoins”, Domenico aurait reçu deux balles dans le dos, ce qui est donc erroné. Mais amis, proches, famille et, malheureusement agitateurs, se sont rassemblés sur place ou des “rixes” avec la police ont été à déplorer. Pire, via les réseaux sociaux, un rendez-vous pour en découdre avec la police a été donné à 22 h 30, dans un parc d’Oupeye. Là, des émeutes ont eu lieu, donnant lieu à diverses dégradations, notamment des véhicules de police, mais aussi des biens privés, le tout sous des slogans tels que “police assassin” ou encore "Justice pour Naël et pour Domenico”. Au final, la police a procédé à 14 arrestations administratives et à une arrestation judiciaire.

Les policiers impliqués pas encore entendus

Les choses se sont toutefois apaisées vers 3 heures du matin, la famille de la victime appelant d’ailleurs au calme.

L’enquête n’en est évidemment qu’à ses débuts. Ainsi, par exemple, les deux policiers impliqués dans le drame n’ont pas encore été entendus. Tous deux sont à l’hôpital. Le tireur est, en effet, en état de choc alors que son collègue qui s’est retrouvé sous le quad souffre de plusieurs fractures.

Un expert automobile, un médecin légiste, des membres de la police scientifique se sont également rendus sur place. Leurs rapports sont attendus dans les plus brefs délais.