Bras et jambes humains retrouvés dans un frigo flottant sur le Canal Albert : un suspect interpellé

Même si l’enquête s’annonçait extrêmement difficile, il n’aura fallu que quelques heures aux limiers de la PJF de Liège pour mettre la main sur un homme suspecté d’être celui qui a démembré une jeune femme et avant de mettre bras et jambes dans un frigo et de jeter l’appareil dans le canal Albert. L’homme a été interpellé ce jeudi matin à Grâce-Hollogne. À l’heure d’écrire ces lignes, il était entendu par les enquêteurs et devrait en toute logique être déféré, de vendredi devant le juge d’instruction en charge du dossier.