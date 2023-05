Oupeye souhaite réduire le trafic automobile sur son territoire

L’occasion pour les autorités communales d’optimiser les déplacements de tout un chacun sur leur territoire et de favoriser un usage équilibré de tous les modes de transport en essayant de valoriser les alternatives à la voiture.

Plusieurs enjeux

Dans cette optique, Oupeye souhaite promouvoir les cheminements piétons en assurant la continuité de ceux-ci et en les dégageant de tout obstacle. L’une des grandes solutions de la commune pour rendre ces chemins "plus attrayants” est d’en garantir l’accès aux PMR et ainsi de prévoir des trottoirs de dimensions adaptées.

Un signalement clair des parkings périphériques est envisagé afin de désengorger le centre, “d’encourager la marche, et ainsi d’améliorer le cadre de vie des Oupeyens”.

Concernant les cyclistes, la Région wallonne propose de créer davantage de stationnements vélo, notamment aux arrêts de bus. Enfin, niveau transports en commun, Oupeye souhaite améliorer la qualité d’accueil des arrêts de bus, principalement en rendant les quais accessibles aux PMR et en y construisant plus d’abris pour améliorer le confort des usagers.

Stop au trafic

Interrogée sur ses attentes du plan communal, la population oupeyenne a clairement exprimé son souhait de gérer le trafic au sein de la commune et, pour ce faire, de maîtriser le passage des marchandises.

En effet, de nombreux transporteurs évitent les embouteillages des autoroutes E40 et E25 en passant par les "petites” routes. Les autorités communales souhaitent “dissuader ces chauffeurs”, tout en canalisant le trafic des marchandises autour du Trilogiport, situé à Hermalle-sous-Argenteau. En 2022, le bourgmestre, Serge Fillot, avait déjà proposé de "permettre à tous les camions de passer par le pont du Trilogiport, qu'ils approvisionnent ou pas celui-ci". Ainsi, les camions emprunteraient le pont "plutôt que de passer par le centre, avec les nuisances que cela engendre pour les riverains", a ajouté le bourgmestre.

Le Trilogiport à Hermalle-sous-Argenteau est au coeur du trafic de marchandises sur le territoire de la Basse-Meuse. ©MICHEL TONNEAU

Enfin, concernant les voitures, la mise en place de poteaux, ou encore un rehaussement des trottoirs, sont prévues afin d’éviter les stationnements gênants au cœur de la commune. Oupeyer s'inscrit donc dans une démarche de promotion de la mobilité douce, qui semble séduire de plus en plus de villes et de communes.

À noter que cette ébauche du nouveau plan communal de mobilité est sujette à modification et qu’une enquête est ouverte jusqu’au 16 juin prochain pour recueillir les propositions et les avis de la population.