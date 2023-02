Le conseil communal d’Oupeye veut plus de distributeurs automatiques

Une décision des banques

Le 6 février dernier, Batopin, la société qui exploite les guichets automatiques, conviait les élus oupeyens à une visioconférence en vue d’énoncer ses plans futurs. En résumé : deux distributeurs placés à Oupeye, à 5 km à vol d’oiseau des autres entités de la commune. Les différents partis élus s’accordent pour dire que cela ne suffit pas.

Un rapport de la Région wallonne indique que fin 2021, la Wallonie disposait de 1720 machines à billets... 221 DAB et 88 implantations en moins qu’en 2020. C’est un quart de la population wallonne qui vit à plus de trois kilomètres d’un distributeur, ce qui pose “un réel problème pour les personnes non véhiculées, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite”, insiste Kévin Tihon.

Que demandent les autorités communales ?

Le conseil a décidé, à l’unanimité, de présenter une motion qui demande au Gouvernement fédéral de voter une loi contraignant les banques à élargir le réseau des DAB dans les communes comme Oupeye.

Le PTB soutient cette motion mais, selon lui, “elle ne va pas assez loin” et l’élu du Parti du Travail de Belgique de demander que Batopin place, au minimum, un distributeur par entité.

Le conseil appuie cette demande mais le Bourgmestre tempère : “L’idéal serait évidemment d’avoir un distributeur dans tous les villages mais on ne peut pas le garantir. Néanmoins, on soutiendra cette motion coûte que coûte en vue de défendre les citoyens face au pouvoir bancaire”.