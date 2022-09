Le travail agricole comme outil d’insertion: la Région renforce son soutien à l’agriculture sociale

Des personnes fragilisées pour des raisons de santé mentale, de pauvreté, de handicap, d’assuétudes, etc., sont intégrées au travail quotidien d’une exploitation agricole, en équipe ou en solo.

Dans la Basse-Meuse liégeoise, à Haccourt (Oupeye), l’ASBL Racynes fait partie des 14 organismes qui coopèrent avec des agriculteurs pour cet accompagnement très… terre à terre.

«Bio» ou «tradi»

Racynes, c’est d’ailleurs aussi une ferme. Enfin, c’était. Elle a été réaménagée en logements sociaux. Il y a aussi une école de devoirs, un potager collectif, une épicerie et un restaurant social qui fait manger 250 personnes par semaine grâce à la récupération d’invendus. " Et puis, on a des moutons, des cochons, des vaches, des lapins…" énumère Alexandre Carlier, le directeur de Racynes.

Avec le Covid, le public concerné s’est élargi

Des adultes, des jeunes gens en décrochage scolaire, des enfants viennent chaque jour se frotter aux activités extérieures, au grand air. " Ici, on a toujours fait de l’insertion sociale au travers d’activités liées à la nature."

Racynes se consacre surtout aux problèmes de santé mentale. " Avec le Covid, le public concerné s’est élargi, note Alexandre Carlier.Parfois, il s’agit aussi de maladies passagères, comme un burn-out, etc."

En 2017, l’association met le pied dans l’agriculture sociale. " C’est à ce moment-là qu’on a commencé à développer des projets d’accueil à la ferme. Aujourd’hui, on travaille avec environ 15 agriculteurs dans la région, dont pas mal de maraîchers biologiques, de projets de coopératives agricoles…Pour le reste, c’est 20 à 30% d’agriculture plus traditionnelle dans l’élevage. Le panel des partenaires est varié. "

«Il y a toujours du travail dans une ferme»

L’accueil proposé dans les fermes se fait d’abord en collectif, avec les travailleurs sociaux de Racynes. " Si ça marche avec l’agriculteur, alors on peut proposer du travail en individuel." Sans pour autant rompre le contact avec le travailleur social, qui veille à ce que tout se passe bien.

Les usagers accueillis dans l’exploitation (une trentaine chaque année pour Racynes) donnent un coup de main bénévolement. " Ils ont envie d’aider. Dans une ferme, il y a toujours du travail: désherber, trier les oignons…"

L’agriculteur reçoit quant à lui un défraiement de 25 € par demi-journée et de 40 € par jour. C’est le financement de la Région wallonne."Ce n’est pas grand-chose en soi. Mais pour un petit maraîcher, c’est un revenu complémentaire qui peut compter si l’accueil se fait plusieurs fois par semaine", souligne le directeur de Racynes.

Graine de positif

" Et ça se conclut parfois par un contrat saisonnier", explique-t-il.

Une vraie amitié s’est développée entre eux deux

Il arrive aussi – super bonus – qu’une vraie amitié naisse entre l’accueillant et l’accueilli. Alexandre Carlier pense plus spécialement à un usager de Racynes qui travaille deux fois par semaine chez un éleveur de Bassenge. " C’est une vraie amitié qui s’est développée entre eux deux", sourit-il.

Mais en quoi le travail agricole peut-il se révéler bénéfique? " Déjà, il y a le plaisir du partage, pour l’usager comme pour l’agriculteur. Il y a la recherche du relationnel aussi. Et puis, quand une personne a vécu dans une spirale d’échecs, le fait de travailler la terre, d’être dans un potager et de voir pousser un légume au départ d’une petite graine… C’est une petite réussite à laquelle ils participent. Ils se sentent utiles. C’est positif. Et c’est très concret", conclut Alexandre Carlier.