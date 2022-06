Une personne chute dans un trou de 6 mètres de profondeur à Hermée

Une personne a fait une chute de six mètres vers 13h55 dans un trou situé rue de Fexhe-Slins à Hermée (Oupeye, province de Liège). Les pompiers sont intervenus avec une autopompe, une auto-échelle et un véhicule de désincarcération. Un SMUR, une ambulance et la police de la Basse-Meuse étaient également sur place.