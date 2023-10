Plus de 8 000 livres d'occasion à seulement 0,50€ pièce à Neuville-en-Condroz

L’ASBL "Mémoires de Neupré" organise cette année encore une grande vente de livres d’occasion, très prisée par les lecteurs passionnés. En effet, la salle du Coude à Coude se transforme en librairie géante avec plus de 8 000 ouvrages vendus à seulement 0,50 € la pièce. "Sauf quelques beaux livres, qui coûteront un peu plus chers. Il y en aura 200 à 300, souligne Édouard David, président de l’ASBL. Les livres sont tous en très bon état." Les visiteurs pourront chiner dans tous les domaines: romans, histoire, géographie, nature, santé, jeunesse, cuisine… "Le stock des livres à vendre est constitué de surplus des bibliothèques de la Commune et des dons de particuliers", précise le président. Le bénéfice de la vente permettra l’acquisition de livres pour la bibliothèque communale de Neupré et le fonds d’histoire locale.