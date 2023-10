Chantier patate à la ferme Larock de Neupré

Le maraîcher, Simon Elias, qui travaille en biodynamie, cultive 15 ares de pommes de terre et il fait la récolte à l’ancienne. "Nous disposons d’une machine mécanique qui retourne la terre, poursuit Camille. Les bénévoles peuvent ensuite les ramasser à la main. Nous avons besoin de beaucoup de bras. L’ambiance est toujours sympa et il ne faut pas de prérequis: juste de l’huile de bras." Et en remerciement, chacun repartira avec 5 kg de pommes de terre. L’objectif de ce chantier participatif, pour la ferme, c’est d’avoir une aide mais c’est aussi et surtout pour créer du lien et promouvoir les petits producteurs locaux. Si l’aventure vous tente, rendez-vous à la ferme (rue Duchêne à Rotheux) ce mercredi 11 octobre à 14h. "Les enfants sont évidemment les bienvenus. "