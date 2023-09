L’artiste Neupréen expose ses montagnes calcinées à Chamonix, capitale de l’alpinisme (photos)

À la tronçonneuse et au chalumeau

C’est un nouveau tournant artistique que prend le Neupréen depuis deux ans. Artisan ébéniste de renom, menuisier, il a voulu renouer avec une autre de ses passions: la sculpture. "J’y ai retouché pendant la période Covid et j’ai décidé de m’y consacrer entièrement."

Au départ de bûches ou de poutres brutes, sa matière de prédilection, en chêne ou en noyer ("uniquement des essences locales, j’y tiens"), il réalise des créations aériennes, subtiles, fines, d’un seul tenant. Son outil: une tronçonneuse ! "Je travaille à main levée, sans nécessairement de plan prédéfini. C’est le bois, en s’ouvrant, qui me suggère." Sa pièce est ensuite "calcinée", une opération complexe qu’il maîtrise bien puisqu’il l’utilise déjà dans son activité d’ébénisterie. "C’est une technique ancestrale japonaise qui permettait de conserver les chalets. Car le bois calciné est imputrescible." À l’aide d’un chalumeau, proche de ceux utilisés par les couvreurs, Michel Lefebvre brûle le bois partiellement, pour en extraire une couleur noire, profonde, unique. "Il faut ensuite brosser la suie puis traiter la pièce à base d’une solution d’alcool pour la rendre propre au toucher." Un travail long et délicat…

Passionné de montagne

Après une dizaine d’œuvres contemporaines, qui ont rapidement trouvé acquéreur et qui ont reçu plusieurs prix internationaux, l’artiste a glissé vers des représentations de montagnes, un univers qu’il affectionne tout particulièrement. "Je suis passionné d’altitude depuis 20 ans et j’ai d’ailleurs une seconde résidence à Chamonix où je randonne beaucoup. J’ai toujours été impressionné par les sommets, les pics, ce côté inaccessible, vertigineux, la prouesse des alpinistes… Ça m’inspire."

Avec la même technique (taille à la tronçonneuse et calcination du bois), Michel Lefèbvre a réalisé plusieurs modèles de montagne et pics rocheux, élancés, bruts, misant sur la verticalité et sur lesquels se faufile un fil de cuivre, représentant la "voie" de l’alpiniste jusqu’au sommet. "Je veux qu’on sente que l’alpiniste et la montagne font corps. J’ai bouquiné sur le sujet pour comprendre les techniques d’ascension, comment le grimpeur cherche les failles du rocher pour la gravir. C’est passionnant." Ses œuvres ne laissent pas indifférents et l’une d’elle a d’ailleurs reçu le mérite artistique européen.

Le soutien de Mario Colonel, une pointure

De retour à Chamonix, en juillet dernier, il a décidé de pousser la porte de la galerie Mario Colonel, qu’il connaît bien pour l’avoir souvent arpentée. "Mario Colonel, c’est une pointure: alpiniste, photographe, écrivain, metteur en scène… Je lui ai montré mes œuvres et il a été séduit. Il m’a proposé de les exposer de manière permanente. Il m’a dit que j’avais compris les formes de la montagne et le cheminement de l’alpiniste."

Depuis, le Neupréen poursuit son "ascension" et travaille sur de nouvelles montagnes, encore plus vertigineuses. "J’envisage aussi de créer des triptyques." Il va aussi participer à plusieurs expos en Belgique et France, notamment au "Chamonix Photo Festival" du 21 au 23 octobre.

Il a également plusieurs commandes de Chamoniards, passionnés de haute montagne et de déco. "J’ai trouvé un créneau, un nouveau domaine d’expression, à l’antipode de mon travail d’ébéniste, qui demande calcul, préparation, anticipation. Ici, je peux travailler librement, sans contrainte, plus à l’instinct."