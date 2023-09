Violent crash entre une camionnette et le bus E20 sur la N63 à Neupré: deux blessés graves

Les pompiers de la zone de Liège ont été appelés ce vendredi après-midi pour un grave accident de roulage sur la N63, à hauteur de Plainevaux (Neupré). Une camionnette et un bus express E20, chargé de nombreux navetteurs, circulaient vers Liège quand, pour une raison qu’il reste encore à déterminer, la camionnette a percuté le bus par l’arrière, avec une grande violence. L’accident a nécessité d’importants moyens pompiers et médicaux. Un Plan médical d’urgence (PIM) a été déclenché, avec la collaboration de la Commune, pour la prise en charge des nombreux blessés et l’évacuation vers les différents hôpitaux.