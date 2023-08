C’est parti pour l’Ardent Trail Center à Seraing, Liège et dans le Condroz

C’est une enveloppe de 600 000 € qui a été accordée par le gouvernement wallon pour ce projet de réseau de pistes VTT enduro qui traversera des bois à Seraing, Liège et dans le Condroz, sur un domaine totalisant environ 360 hectares. L’Ardent Trail Center sera composé de 39 pistes de VTT réparties sur 25,5 km dont 20 km de "spéciales" d’enduro et 5 km de montées techniques. En y ajoutant les liaisons, c’est 90 km de chemins balisés qui seront aménagés.

Trois implantations principales sont visées par les aménagements: les sites de Renory, le bois Saint-Jean (Seraing), le bois Saint-Laurent (Liège) en rive droite de la Meuse liégeoise, la piscine et le Bois de l’Abbaye à Seraing et le Condroz en surplomb de la boucle de l’Ourthe sur Neupré et Esneux (CHU-bois de la Famelette). Il s’agit de parcelles appartenant à la Ville de Seraing, à la Commune de Neupré, à la Spaque (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement), à l’ULiège, au SPW et à la Province de Liège. "Un projet réjouissant valorisant les atouts de notre territoire", se targue la SPI.

C’est la Province de Liège, via sa Fédération du tourisme, qui pilote ce vaste projet, inscrit dans un appel à projets wallon intitulé "Aménagement de trois sites nature dédiés au VTT". Ce trail center pour VTT sera accessible gratuitement et vise à attirer des touristes sportifs dans une discipline (le VTT enduro) de plus en plus prisée mais qui nécessite un encadrement pour éviter les dérives et dégâts dans les zones boisées et forestières. "Ce domaine de 360 hectares offre une diversité de paysages impressionnante, à cheval sur plusieurs régions naturelles", explique la Province de Liège.

Inauguration prévue en décembre 2025

Ce projet, budgétisé à hauteur de 750 000 € (pour la réalisation des tracés, l’aménagement et le balisage) sera financé grâce au subside de la Région (600 000 €, 80%) et du cofinancement de la Province de Liège (150 000 €, 20%). Les travaux seront pilotés par la Province en vue d’une inauguration en décembre 2025 au plus tard et les pistes seront conçues pour maintenir l’état naturel des sites. "Il n’y aura donc ni abattage d’arbres ni modification du relief", précise la Province.

L’Ardent Trail Center joue la carte de la diversification de l’offre sportive en positionnant la province de Liège comme "terre de VTT et d’enduro", avec une vocation grand public, tandis que les régions voisines comme la Flandre et les Pays-Bas sont davantage "cross-country".

Il faut préciser aussi que l’Ardent Trail Center s’est volontairement relié au trail center Endur’Ourthe lancé récemment à Anthisnes et Esneux et qui proposent dix "spéciales" sur 38 km de pistes balisées. "Notre projet liégeois s’est voulu connecté aux deux Trails Centers de Chaudfontaine et d’Anthisnes-Esneux via des itinéraires de liaison, précise Claude Klenkenberg, Député provincial en charge du Tourisme. Cela permet de proposer une offre étoffée, mais aussi d’avoir un véritable domaine ‘roulable’à l’instar des domaines skiables en montagne. Les pistes proposées sont très diversifiées, tant en termes de niveaux de difficulté que de paysages. Pratiquant novice ou plus expérimenté pourra y trouver satisfaction."