Deux sonomètres bientôt installés à Neupré. ©dr

”Les données enregistrées par ces micros seront analysées par une société indépendante et agréée par la Région wallonne” explique la Bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket. “Ils seront placés à Strivay et Rotheux qui semblent selon les cartes des vols un peu plus concernés par le trafic aérien”.

Entre 15 jours et trois mois

Et la bourgmestre neupréenne de se montrer rassurante : “Ces appareils de mesure n’ont aucun impact pour la santé. Ce sont de simples micros. Ils seront installés en septembre ou octobre entre 15 jours et 3 mois le temps d’avoir des mesures significatives de l’activité de l’aéroport”.

”Rappelons que cet aéroport est un outil économique essentiel de la région liégeoise et vecteur de milliers d’emplois”, conclut Virginie Defrang-Firket. “Nous considérons néanmoins que son développement ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des riverains.”