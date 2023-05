Journée mondiale de lutte contre l’homophobie: le passage arc-en-ciel LGBT vandalisé a été restauré et bel et bien inauguré à Neupré

Par ailleurs, cinq passages du même type ont également été officialisés lundi à Seraing. L’un d’entre eux avait lui aussi été vandalisé récemment, à deux reprises, selon le même modus operandi. Là aussi, tout a été nettoyé depuis.

Du côté de la Maison arc-en-ciel (MAC) de Liège, association qui lutte pour les droits des personnes LGTBQIA +, on déplore ces actes, qui interviennent à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie. Mais on assure qu’ils sont isolés à Neupré et Seraing. "C’est consternant comme agissements, déplore Marvin Desaive, porte-parole. Ces arcs-en-ciel ne sont que des marques de soutien à une cause. Que ça ne plaise pas, c’est une chose, les dégrader, c’en est une autre. C’est honteux. Heureusement, il s’agit de cas isolés et minoritaires. On n’observe actuellement aucune vague d’actes homophobes en province de Liège, que soit contre nos drapeaux, nos bâtiments, nos activités. En réalité, on compte plus de soutien que de détracteurs. Notre passage piéton arc-en-ciel, réalisé en 2020 devant la MAC à Liège, n’a jamais été victime de dégradations."

Si les Communes de Neupré et Seraing ont porté plainte, la MAC de Liège n’a pas encore décidé si elle donnera une suite. Mais elle salue en tout cas l’émergence de ces passages cloutés symboliques. "C’est une belle visibilité pour nous. Il ne s’agit ni d’un projet-pilote ni d’une proposition de notre part. Ce sont des initiatives autonomes lancées par ces Communes. Et si ces passages font des petits un peu partout, tant mieux !", conclut le porte-parole.