Chantier Elia à Neupré: remise en état de la route du Condroz jusqu'au 25 mai

La réfection de la route du Condroz sera réalisée ces prochains jours de manière à limiter l’impact du chantier sur la mobilité. Concrètement, selon le planning prévisionnel et suite aux coordinations réalisées avec les autorités locales et régionales: dès ce vendredi 12 mai et jusqu’à mardi 16 mai, la circulation vers Liège sera alternée entre la bande de droite et la bande centrale, tout d’abord pour le fraisage et ensuite pour l’asphaltage. Ainsi, la circulation vers Liège sera toujours maintenue, sur la bande centrale ou celle de droite.

Attention toutefois que le 15 mai, à certains moments de l’asphaltage, l’accès aux habitations et aux commerces pourrait être limité (s’agissant d’un calendrier prévisionnel, en cas d’intempéries le 15 mai, les travaux seront reportés au 16 mai avec les mêmes contraintes).

Le marquage au sol sera ensuite effectué la semaine du 22 mai avec maintien de la circulation vers Liège sur une bande de circulation. Finalement, le retrait de la signalisation est prévu le 25 mai avec un retour au trafic normal, à l’exception toutefois d’une zone de chantier maintenue, en direction de Liège, juste avant le rond-point provisoire.

La remise en état des lieux se fait progressivement, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. "Nous sommes conscients que notre chantier représente un impact considérable pour les riverains, les commerçants et les autorités locales. C’est la raison pour laquelle nous faisons notre maximum pour respecter le planning annoncé afin de libérer les voiries au plus vite", confie Axelle Standaert, responsable du chantier d’Elia.