Grogne dans l'enseignement: à l'école libre de Neupré, pas de grève mais les enseignants invitent les parents à écrire aux députés

Ils ont donc décidé de manifester leur mécontentement de manière originale. "On a envoyé une lettre aux parents dans laquelle on leur explique nos principales revendications, poursuit Xavier Bernard. On les invite également à interpeller les députés liégeois de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin que, eux aussi, puissent leur faire part de nos préoccupations."

Cette fameuse lettre contient d’ailleurs un texte "prêt-à-l’emploi", que les parents peuvent directement envoyer aux élus. "Mais ils peuvent bien entendu en rédiger un autre s’ils le souhaitent."

Et visiblement, l’initiative séduit. "De nombreux parents nous ont dit qu’ils allaient le faire."

Une banderole devant l’école

Mais ce n’est pas tout. Outre cette invitation à contacter les politiques, les enseignants neupréens ont également installé des banderoles devant les deux implantations de l’école. Le message: "Classes gonflées + enseignants bureaucratisés = enfants non respectés".

Et en effet, ces "classes gonflées" et ces "enseignants bureaucratisés" font partie des grosses préoccupations des instituteurs. "On doit faire de plus en plus d’administratif, ce qui nous éloigne du cœur de notre travail. On nous demande aussi d’individualiser le travail avec les enfants. Mais c’est impossible de faire tout ça avec des classes de cette taille."

Les enseignants s’opposent aussi au nouveau système d’évaluation mis en place dans le cadre du pacte d’excellence. "C’était une bonne idée de le créer. Mais il doit être revu." Tout ça, c’est vraiment de trop pour les enseignants. "Même dans notre école, où les conditions de travail sont nettement meilleures que dans d’autres, j’ai vu des collègues craquer", conclut Xavier Bernard.