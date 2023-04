Les coopérateurs de Vent d’Enfan ont découvert leurs éoliennes en construction à Neupré (vidéo)

L’aventure démarre en 2016 et dès le départ, quelques riverains se sont montrés intéressés. "A l’époque, il y a eu une réunion d’information publique, explique Jean-Pierre Chisogne, vice-président et administrateur au sein de Vent d’Enfan. J’ai pris conscience qu’un projet allait se faire. Déjà parce que le site est épinglé comme étant venteux par l’Europe et la Wallonie. Et à quelques personnes, on s’est dit intéressés d’y participer." L’ASBL a été créée, devenue ensuite coopérative à finalité sociale. Son nom ? Vent d’Enfan pour Engis, Neupré, Flémalle, Anthisnes et Nandrin. Son objectif ? Développer les sources d’énergie renouvelable localement, notamment à travers la mise en œuvre de projets éoliens. Et donc, celui visité ce samedi mené par Enovos Greenpower et Bewatt auxquels se sont associés les coopérateurs. "On est 264 coopérateurs, peut-être plus parce que cela grimpe chaque jour." L’investissement coûtera 20 millions d’euros, la coopérative en prend en charge 4 millions. "Plus on a de coopérateurs, plus on aura d’argent. On détient 20% du site. Pas une des cinq éoliennes, non." La coopérative détiendra ainsi 20% de la production . "Ici, on partage tout et ça réduit les coûts." Comment financer sa participation ? Par les parts des coopérateurs mais aussi grâce au soutien d’une filiale de la SRIW "qui nous aide en attendant qu’on ait des bénéfices".

Dès septembre de l’an dernier, le chantier a démarré, juste après les moissons: les accès ont été préparés, le terrassement des endroits où les cinq éoliennes s’érigeront a été fait. "Il y avait beaucoup de ferraillage et de bétonnage à faire. Les éoliennes font 150 mètres de haut, il faut bien les ancrer au sol." Il y a deux mois, les différents éléments ont été amenés sur le site. Actuellement deux éoliennes sont montées, la 3 et la 5. Les pales ont été levées une à une. L’éolienne 5 longe la RN63. "Ils voulaient fermer la Route du Condroz pour monter les pales. On a refusé, ils l’ont fait de nuit." Et visiblement, cela va vite. Les cinq éoliennes de 3 MW auront une hauteur, pales comprises de 150 mètres. Leur production annuelle ? 30 GWh, soit ce dont ont besoin 9000 ménages.

Casqués et vétûs d’un gilet fluo, les coopérateurs ont découvert leurs éoliennes. Si le site était bien calme ce samedi, c’est simplement parce que l’équipe avait travaillé la nuit précédente. Pas question cependant d’aller jusqu’aux pieds des deux éoliennes déjà debouts: "on visite l’éolienne 1", celle la plus proche du chemin du Bida, à Neupré. Mais une des trois pas encore montées. Les pales sont déjà là, à attendre le mat qui les soutiendra.

Jean-Pierre Chisogne a ainsi expliqué l’aspect technique du chantier. Répondant aux questions des coopérateurs qui s’inquiétaient aussi des trois recours introduits au Conseil d’État. Plus que deux en fait car il y en a un qui n’a pas abouti. "Tout le monde veut de l’électricité dans sa salle de bain, mais personne ne veut d’une éolienne dans son jardin…", glisse le vice-président. En ajoutant: "on a eu un permis en bonne et due forme. On est autorisé à mettre le projet en œuvre, avec ce petit risque lié aux deux recours qui restent."

Un tel chantier prend une année. Les éoliennes devraient fonctionner dès cet été. Pas de bénéfices à attendre, pour les coopérateurs, avant deux ou trois ans.