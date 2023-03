Le concept "Dinner on the Lake" s'implante en Wallonie, au château de Neuville-en-Condroz à Neupré

L’arrivée de ce concept chez nous ? On la doit à la Bruxelloise Valérie Chapelle et à son mari gantois Donald Van de Wiele. "On s’est marié sur une de ces tables flottantes et on a trouvé l’expérience tellement incroyable qu’on a eu envie de la décliner en Wallonie. On s’est mis en contact avec la société organisatrice qui nous a chargés de développer le projet sur la partie francophone", explique Valérie. Le couple a alors entrepris de repérer des lacs privés en Wallonie. "Privés car nous voulions apporter cet aspect exclusif. On a effectué de nombreuses visites. Et c’est finalement le château de Neuville-en-Condroz qui a été retenu. On peut parler de véritable coup de foudre."

Ce qui a séduit le couple, c’est la beauté de ce château du XIIIe siècle, entièrement restauré, le fait qu’il soit isolé, entouré de bois, doté d’un grand étang et de douves. "C’est une pépite cachée. Et puis le courant est de suite passé avec les gérants du château et la jeune cheffe très prometteuse qui collabore avec eux." Le château a été acheté en 2020 par un privé pour y développer du tourisme, de l’horeca et de l’événementiel et la cheffe hutoise Clothilde Jansemme y a déjà testé un restaurant éphémère. "C’est elle d’ailleurs qui concoctera le menu sur base d’un canevas de base. On mise sur le partenariat local." Le principe de l’expérience culinaire éphémère sur l’eau ? Déguster un menu gastronomique six services sur un "radeau" luxueux, à la décoration soignée, qui flotte sur le lac. "Il s’agit d’une plateforme spécialement construite pour l’occasion. Elle est équipée d’un moteur zodiac qui lui permet de se déplacer sur l’eau." Ainsi, les clients monteront à bord depuis la terre ferme avant de naviguer jusqu’au milieu du lac. Le restaurant flottant propose une capacité de 24 couverts, le dîner se déroule soit à midi soit en soirée, en présence du chef lui-même et d’un aidant. "On est donc sur un concept assez unique où on assiste au dressage en direct dans l’idée tendance du live cooking." En cas de pluie, tout est prévu pour que les convives soient abrités. "Mais si les conditions météo ne sont pas correctes, on reporte, ce qui n’est encore jamais arrivé." Pour profiter de l’aventure, il faudra débourser 169 € par personne. Mais pour l’avoir vécu, Valérie Chapelle l’assure: on vit là une expérience incroyable. "Pendant quatre heures, on a une sensation de liberté, de lâcher prise. Manger des plats aussi raffinés en pleine nature, dans un décor de rêve, en petit comité intime, c’est inoubliable." Attention que si vous voulez réserver une date particulière ou pour un grand groupe, on vous conseille de ne pas tarder à s’inscrire. Il est aussi possible de privatiser le lieu pour un événement. Valérie Chapelle teste une première édition à Neupré et espère développer le concept plus largement en Wallonie dans les années à venir, en changeant de lieu. À noter que trois autres tables flottantes se poseront en 2023, à Anvers (au domaine provincial de Rivierenhof à Deurne) de mai à juin, à Lochristi (au domaine Het Groene Water, en Flandre orientale) de juillet à septembre et à Dilbeek (au kasteeldomein de Nieuwermolen), de mai à septembre.

Infos et réservations: www.dinneronthelake.com