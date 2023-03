Travaux route de Seraing: le car communal de Neupré mis gratuitement à disposition

La commune de Neupré et ses habitants sont largement impactés par les travaux effectués route de Seraing par Elia en vue de la nouvelle centrale au gaz de Flémalle. La fermeture de cette route de liaison directe vers Seraing est problématique en termes de mobilité. Mais les élus locaux ont pris le parti de réagir avec inventivité. Dès le lundi 7 mars, jour de rentrée des classes, pour faciliter l’accès à l’athénée de l’Air pur, la Commune met à disposition son car deux matinées par semaine. "Le but est d’alléger la déviation, de faciliter la vie des parents et d’offrir une solution de mobilité réfléchie, rationalisée et mutualisée, résume la bourgmestre, Virginie Defrang. On est victime de ce chantier qui nous a été imposé et qui va durer longtemps (NDLR: Elia annonce la fin pour mi-août). Mais on réagit. On trouve des solutions…"