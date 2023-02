C’est parti pour le 62e Alzheimer café de Belgique, à Neupré

L’Alzheimer café se tiendra une fois par mois, le premier mardi, de 14h à 16h dans la salle polyvalente du home du Doux Repos, rue Marcel Marion à Rotheux. "La première séance s’est tenue️ ce mardi 7 février avec un beau succès. Une quinzaine de personnes y ont participé, aussi bien des résidents de la maison de repos que des familles et des personnes extérieures", se réjouit la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang.

L’Alzheimer café offre un lieu de partage et d’échange autour d’un café et d’une collation pour les personnes souffrant de la maladie ou d’une démence apparentée, ainsi que pour leurs proches et les spécialistes de la santé, de plus en plus confrontés à ce type de cas (et de plus en plus démunis), au regard de la population vieillissante. "C’est accessible à tous ceux qui sont touchés ou sensibilisés par la question, pour s’informer, papoter autour d’un café, échanger, s’entraider face à la maladie… C’est très libre, sans contrainte, en toute simplicité. Pas besoin de réserver ou d’être régulier", insiste la bourgmestre. C’est aussi, de manière informelle, l’occasion de briser le tabou et la solitude qui vont souvent de pair avec la maladie.

La Commune de Neupré et le home du Doux Repos ont décidé de mener ce projet ensemble. "Dans notre Plan de cohésion sociale, on avait inscrit l’intention de créer un groupe de soutien aux familles touchées par Alzheimer, poursuit le mayeur. On a eu vent que la maison de repos avait la même idée et on a décidé de collaborer avec elle et l’autre home de la commune, le Domaine du Berny, avec l’aide de la Ligue Alzheimer. Une convention a été signée."

Une infirmière du Doux Repas, déjà référente pour la démence, a ainsi pu être formée et c’est elle qui encadre, anime les séances du café.

Une séance d’information avait été organisée en amont avec la présence d’une trentaine de personnes, surtout des professionnels de la santé: généralistes, kiné, infirmiers… "Ils ont expliqué leur difficulté à faire face à ce type de patients, à assurer une prise en charge complète, au manque de temps pour le faire. Ils ont exprimé l’intérêt d’avoir un outil mis à leur disposition tel que l’Alzheimer café."

Pendant la séance de deux heures, chacun peut ainsi échanger sur les réalités de terrain, ses expériences ou simplement se confier, se poser ou "déposer", s’offrir un moment de repos, de répit. "Ça peut adoucir le quotidien de ces personnes et de leurs proches, indique la bourgmestre. Un témoignage raconte qu’un couple, dont la dame souffrait d’Alzheimer et ne communiquait plus, a réussi à recréer un dialogue grâce à des évocations du passé, grâce à un Alzheimer café."

Pour rappel, on estime à 140 000 le nombre de personnes souffrant d’Alzheimer en Belgique et à 200 000 si on prend en compte les formes de démence assimilées. "C’est la première cause de mortalité en Belgique, précise Virginie Defrang. Et ce sont les femmes qui sont les plus touchées, ce qui est lié à leur espérance de vie plus élevée." À Neupré, particulièrement, la population est vieillissante avec 34% des citoyens âgés de plus de 60 ans. "Nous avons une population à risque et cette initiative apporte une piste, des solutions concrètes."

Il existe actuellement 62 Alzheimer cafés en Belgique. En province de Liège, on en trouve déjà à Ans, Bassenge, Hannut, Herstal, Herve, Huy, Juprelle, Liège, Lierneux, Pepinster, Stavelot et Verviers.

Infos: Madame Halleux au 0476/49 46 66